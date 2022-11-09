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ABD’nin teneke levha ithalatı Eylül ayında %2,6 düştü

Çarşamba, 09 Kasım 2022 09:02:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin teneke levha ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %2,6 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %0,9 artışla 87.266 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 178,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 88,9 milyon $’a kıyasla 164,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 28.411 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 23.414 mt’a kıyasla 26.287 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 17.207 mt ile Çin, 14.865 mt ile Hollanda, 10.998 mt ile Kanada ve 7.849 mt ile Tayvan takip etti.


Etiketler: Teneke Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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