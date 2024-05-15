ABD’nin teneke levha ihracatı Mart ayında %6,4 geriledi

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 15:35:37 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin teneke levha ihracatı, aylık %6,4 ve yıllık %25,7 düşüşle 6.754 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 8,2 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 9,1 milyon $’a kıyasla 7,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 2.648 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 1.392 mt’a kıyasla 1.991 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.741 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.