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ABD’nin teneke levha ihracatı Temmuz ayında %15,5 düştü

Salı, 27 Eylül 2022 09:55:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %15,5 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %16,1 artışla 7.778 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 10,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 7,1 milyon $’a kıyasla 9,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 2.121 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 1.854 mt’a kıyasla 2.236 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.145 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Teneke Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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