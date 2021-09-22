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ABD’nin teneke levha ihracatı Temmuz ayında %9,2 düştü

Çarşamba, 22 Eylül 2021 09:22:12 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %9,2 düşüşle ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %0,7 artışla 6.699 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 6,9 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 4,9 milyon $’a kıyasla 7,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 1.449 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 1.183 mt’a kıyasla 1.854 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.503 mt ile Pakistan ve 1.286 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri teneke levha ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: çelik üretimi  yassı ürünler  ABD  ith/ihr istatistikleri  levha  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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