ABD’nin teneke levha ihracatı Nisan ayında %0,2 düştü

Perşembe, 24 Haziran 2021 09:12:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %0,2 düşüşle ve önceki yılın Nisan ayına kıyasla %46,7 artışla 7.326 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 7,1 milyon $’a ve önceki yılın Nisan ayında kaydedilen 3,3 milyon $’a kıyasla 7,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 1.942 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 376 mt’a kıyasla 1.832 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.821 mt ile Meksika ve 1.211 mt ile Pakistan takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri teneke levha ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.