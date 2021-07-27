ABD’nin teneke levha ihracatı Mayıs ayında %3,5 arttı

Salı, 27 Temmuz 2021 10:04:43 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %3,5 ve 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %70,2 artışla 7.582 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 7,3 milyon $’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 3,3 milyon $’a kıyasla 6,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 1.821 mt’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 1.183 mt’a kıyasla 1.631 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.531 mt ile Hindistan, 1.315 mt ile Kanada ve 1.055 mt ile Pakistan takip etti.