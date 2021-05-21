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ABD’nin teneke levha ihracatı Mart ayında %14,4 düştü

Cuma, 21 Mayıs 2021 09:39:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %14,4 düşüş ve önceki yılın Mart ayına kıyasla %0,8 artışla 7.343 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 6,8 milyon $ ve önceki yılın Mart ayında kaydedilen 5,4 milyon $’a kıyasla 7,1 milyon $ oldu.

Mart ayında, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 1.725 mt’a ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 914 mt’a kıyasla 1.942 mt ihracat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 1.818 mt ile Meksika ve 1.433 mt ile Pakistan takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri teneke levha ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  yassı ürünler  levha  |  benzer haberler »


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