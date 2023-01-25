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ABD’nin teneke levha ihracatı Kasım ayında %2,9 yükseldi

Çarşamba, 25 Ocak 2023 09:05:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki kıyasla %2,9 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %35,4 artışla 8.694 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 9,4 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 7,4 milyon $’a kıyasla 8,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 2.987 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 1.428 mt’a kıyasla 3.769 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.610 mt ile Meksika ve 1.480 mt ile Hindistan takip etti.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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