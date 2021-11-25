ABD’nin teneke levha ihracatı Eylül ayında %8,5 arttı

Perşembe, 25 Kasım 2021 09:09:05 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %8,5 artışla ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %28,1 düşüşle 6.603 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 6,7 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 6,1 milyon $’a kıyasla 7,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 1.575 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 2.207 mt’a kıyasla 1.998 mt ile Pakistan oldu. Pakistan’ı, 1.907 mt ile Meksika ve 1.103 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri teneke levha ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.