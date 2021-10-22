ABD’nin teneke levha ihracatı Ağustos ayında %9,2 düştü

Cuma, 22 Ekim 2021 09:07:59 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %9,2 ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %21,3 düşüşle 6.083 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 7,1 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 5,4 milyon $’a kıyasla 6,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 1.503 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 1.201 mt’a kıyasla 1.575 mt ile Pakistan oldu. Pakistan’ı, 1.524 mt ile Kanada ve 1.446 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri teneke levha ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.