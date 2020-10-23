ABD’nin teneke levha ihracatı Ağustos ayında %16,9 arttı

Cuma, 23 Ekim 2020 09:57:15 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, 2020 yılının Ağustos ayında ABD’nin teneke levha ihracatı Temmuz ayına kıyasla %16,9 artış ve önceki yılın Ağustos ayına kıyasla %6,6 düşüşle 7.618 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Temmuz ayında kaydedilen 4,7 milyon $ ve bir önceki yılın Ağustos ayında kaydedilen 6,4 milyon $’a kıyasla 5,2 milyon $ oldu.

Ağustos ayında, ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında yapılan 1.158 mt’a ve 2019 yılının Ağustos ayında yapılan 198 mt’a kıyasla 1.201 mt ihracat yapılan Pakistan oldu. Pakistan’ı 1.198 mt ile Hindistan takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihraç ettiği başka ülke olmadı.