ABD’nin teneke levha ihracatı 2025’in Aralık ayında %27,1 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin teneke levha ihracatı bir önceki aya kıyasla %27,1 düşüş ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %6,5 artışla 3.245 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 3,96 milyon $’a ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen 3,38 milyon $’a kıyasla 3,46 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke 1.249 mt ile Hindistan oldu. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı bir pazar olmadı.