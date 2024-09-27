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ABD’nin takım çeliği ihracatı Temmuz’da aylık %0,7 artış kaydetti

Cuma, 27 Eylül 2024 09:31:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %0,7 artış ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %11,7 düşüşle 7.944 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 16,2 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 17,1 milyon $’a kıyasla 17,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 6.487 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 7.168 mt’a kıyasla 6.865 mt ile Meksika oldu. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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