ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %1,6 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %36 artışla 67.094 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Ağustos ayında kaydedilen 94 milyon $'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 67,2 milyon $'a kıyasla 95,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke Ağustos ayında kaydedilen 55.780 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 35.108 mt'a kıyasla 54.890 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 11.878 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD'nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.