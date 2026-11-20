ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin sıcak rulo sac ithalatı 2026'nın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %19,4 düşüş ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %52 artışla 110.496 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 92,1 milyon $'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 49,4 milyon $'a kıyasla 78 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla sıcak rulo sac ithal ettiği ülke Ağustos ayında kaydedilen 41.310 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 25.689 mt'a kıyasla 38.860 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 27.522 mt ile Japonya, 10.637 mt ile Cezayir, 10.214 mt ile Kanada, 8.370 mt ile Meksika ve 3.965 mt ile Almanya takip etti.