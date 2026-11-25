ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin inşaat demiri ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %28 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %72,7 düşüşle 3.495 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 5,1 milyon $'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 11,3 milyon $'a kıyasla 3,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 3.408 mt'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 10.637 mt'a kıyasla 2.047 mt ile Kanada oldu. Eylül ayında ABD'nin 1.000 mt veya üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.