ABD’nin takım çeliği ihracatı Şubat ayında aylık %17 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin takım çeliği ihracatı Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %17 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %40,1 düşüşle 5.188 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 13,2 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 16 milyon $’a kıyasla 11,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 4.727 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 5.184 mt’a kıyasla 7.744 mt ile Meksika oldu. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.