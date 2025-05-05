 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin takım çeliği ihracatı Şubat ayında aylık %17 düştü

Pazartesi, 05 Mayıs 2025 09:43:53 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin takım çeliği ihracatı Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %17 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %40,1 düşüşle 5.188 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 13,2 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 16 milyon $’a kıyasla 11,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 4.727 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 5.184 mt’a kıyasla 7.744 mt ile Meksika oldu. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin ticari profil ihracatı Şubat’ta aylık %4,1 artış kaydetti

05 May | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı Şubat’ta aylık %36,3 yükseldi

02 May | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ithalatı Şubat’ta aylık %43,2 düşüş kaydetti

30 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı Şubat’ta aylık %34,6 geriledi

30 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Şubat’ta aylık %17,1 düşüş kaydetti

29 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı Şubat’ta aylık %11,9 geriledi

29 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı Şubat’ta aylık %5 düştü

28 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı Şubat’ta aylık %12,6 azaldı

28 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı Şubat’ta aylık %31,8 düşüş kaydetti

25 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Şubat’ta aylık %30,8 düştü

25 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis