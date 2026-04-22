ABD’nin ağır profil ihracatı 2026’nın Şubat ayında %15,3 düşüş kaydetti

Çarşamba, 22 Nisan 2026 11:08:39 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı bir önceki aya kıyasla %15,3 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %57,8 düşüşle 12.884 seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 23,62 milyon $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 20,27 milyon $’a kıyasla 33,02 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 11.793 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 24.025 mt’a kıyasla 9.053 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.460 mt ile Meksika takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2026’nın Ocak ayında %0,8 geriledi

24 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Aralık ayında %12,9 arttı

04 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Kasım ayında yatay seyretti

10 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Ağustos ayında %1,1 düştü

15 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Temmuz ayında %18,6 yükseldi

25 Eyl | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Haziran ayında %25 düştü

22 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Mayıs ayında %27,4 artış kaydetti

23 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Nisan ayında %33,9 düştü

25 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı Ocak’ta aylık %22,5 yükseldi

19 Mar | Çelik Haberler

Kanada, ABD’nin çelik vergilerine misilleme önlemleriyle yanıt verdi

13 Mar | Çelik Haberler

