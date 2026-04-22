ABD’nin ağır profil ihracatı 2026’nın Şubat ayında %15,3 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı bir önceki aya kıyasla %15,3 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %57,8 düşüşle 12.884 seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 23,62 milyon $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 20,27 milyon $’a kıyasla 33,02 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 11.793 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 24.025 mt’a kıyasla 9.053 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.460 mt ile Meksika takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.