 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2026’nın Şubat ayında %24,6 artış gösterdi

Çarşamba, 22 Nisan 2026 11:39:11 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Şubat ayında ülkenin OCTG boru ithalatı bir önceki aya kıyasla %24,6 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %15,2 artışla 115.841 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 113,44 milyon $’a ve 2025’in Şubat ayında kaydedilen 132,97 milyon $’a kıyasla 129,96 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında yapılan 31.492 mt ve 2025’in aynı ayında yapılan 16.559 mt ithalata kıyasla 53.700 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 13.507 mt ile Vietnam, 12.257 mt ile Kanada ve 10.509 mt ile BAE takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis