ABD’nin rulo levha ihracatı 2026’nın Şubat ayında %15,4 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin rulo levha ihracatı bir önceki aya kıyasla %15,4 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %82,4 artışla 44.713 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 42,95 milyon $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 25,63 milyon $’a kıyasla 49,38 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Ocak ayında kaydedilen 29.412 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 15.495 mt’a kıyasla 38.559 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 5.863 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.