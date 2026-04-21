ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı 2026’nın Şubat ayında %7,8 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bir önceki aya kıyasla %7,8 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %28,6 düşüşle 72.843 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 59,27 milyon $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 106,32 milyon $’a kıyasla 69,34 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 16.413 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 39.027 mt’a kıyasla 14.707 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 11.264 mt ile Vietnam, 9.398 mt ile Avustralya, 9.034 mt ile Hollanda ve 8.857 mt ile Türkiye takip etti.