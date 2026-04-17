ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Şubat ayında %5,5 düşüş kaydetti

Cuma, 17 Nisan 2026 14:39:35 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak ayına kıyasla %5,5 düşüş ve 2025'in Şubat ayına kıyasla %2,8 artışla 48.455 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 55,78 milyon $’a ve 2025’in Şubat ayında kaydedilen 45,37 milyon $’a kıyasla 53,52 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 36.718 mt’a ve 2025'in aynı ayında kaydedilen 33.114 mt’a kıyasla 35.434 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 12.817 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,3 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
TERRATEK METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör




