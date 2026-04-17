ABD’nin galvanizli sac ithalatı 2026’nın Şubat ayında %26,6 geriledi

Cuma, 17 Nisan 2026 14:58:47 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bir önceki aya kıyasla %26,6 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %54,2 düşüşle 71.861 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, önceki ay kaydedilen 98,09 milyon $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 181,33 milyon $’a kıyasla 70,84 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 44.455 mt’a ve 2025’in aynı ayında kaydedilen 66.604 mt’a kıyasla 39.912 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 9.972 mt ile Güney Kore, 4.755 mt ile Avusturya ve 3.018 mt ile Almanya takip etti.


