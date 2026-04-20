ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı 2026’nın Şubat ayında %11,3 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı bir önceki aya kıyasla %11,3 düşüş ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %18,8 düşüşle 38.746 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 82,4 milyon $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 64,15 milyon $’a kıyasla 75,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 50.482 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 32.112 mt’a kıyasla 46.373 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.837 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.