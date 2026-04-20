ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Şubat ayında %15,8 düşüş gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %15,8 ve yıllık %62,9 düşüşle 50.422 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 38,9 milyon $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 101,6 milyon $’a kıyasla 35,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 24.878 mt’a ve 2025’in Şubat ayında kaydedilen 42.861 mt’a kıyasla 27.743 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 9.455 mt ile Kanada, 5.280 mt ile Meksika, 3.578 mt ile Almanya, 1.776 mt ile Japonya, 1.414 mt ile İsveç ve 1.109 mt ile Hollanda takip etti.