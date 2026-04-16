ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2026’nın Şubat ayında %4,6 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bir önceki aya kıyasla %4,6 ve 2025’in aynı ayına kıyasla %7,3 düşüşle 104.999 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 160,43 milyon $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 164,3 milyon $’a kıyasla 152,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 66.822 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 65.412 mt’a kıyasla 67.170 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 37.455 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.