ABD’nin inşaat demiri ihracatı Kasım ayında %1,6 azaldı

Perşembe, 21 Ocak 2021 10:11:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, Kasım ayında ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ekim ayına kıyasla %1,6 düşüş fakat 2019 yılı Kasım ayına kıyasla %76,9 artışla 21.557 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 13,8 milyon $ ve önceki yıl Kasım ayında kaydedilen 8,5 milyon $’a kıyasla 13,6 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD’nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 17.864 mt ve önceki yıl Kasım ayında kaydedilen 9.714 mt’a kıyasla, 20.363 mt ile Kanada oldu. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda inşaat demiri ihraç ettiği başka pazar olmadı.