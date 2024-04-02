ABD’nin takım çeliği ihracatı Ocak ayında %75,6 yükseldi

Salı, 02 Nisan 2024 09:28:06 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %75,6 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %8,4 artışla 8.354 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 10,5 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 15,4 milyon $’a kıyasla 10,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 3.548 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 5.575 mt’a kıyasla 5.309 mt ile Meksika oldu. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.