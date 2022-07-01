ABD’nin takım çeliği ihracatı Nisan ayında %11,9 düştü

Cuma, 01 Temmuz 2022 09:07:22 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %11,9 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %22,4 artışla 7.396 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 16,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 11,1 milyon $’a kıyasla 14,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 6.024 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 319 mt’a kıyasla 4.149 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.629 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.