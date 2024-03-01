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ABD’nin çekme tel ihracatı Aralık ayında %23,3 düştü

Cuma, 01 Mart 2024 09:17:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %23,3 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %27,9 düşüşle 5.417 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 18,1 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 19,6 milyon $’a kıyasla 15,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 2.859 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 2.763 mt’a kıyasla 2.281 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.822 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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