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ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Aralık ayında %30,4 düştü

Perşembe, 15 Şubat 2024 09:00:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %30,4 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %13,4 düşüşle 55.609 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 103,3 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 83,4 milyon $’a kıyasla 71,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 27.699 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 30.947 mt’a kıyasla 27.787 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 6.416 mt ile Almanya, 5.769 mt ile Japonya, 4.147 mt ile Meksika ve 3.607 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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