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ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Ocak ayında %67,6 yükseldi

Pazartesi, 18 Mart 2024 09:50:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %67,6 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %30,4 artışla 79.739 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 71,4 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 89,5 milyon $’a kıyasla 188,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 31.577 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 31.577 mt’a kıyasla 32.009 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 18.695 mt ile Japonya, 10.472 mt ile Fransa, 6.348 mt ile Almanya ve 5.791 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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