ABD’nin çekme tel ihracatı Ocak ayında %40,1 arttı

Cuma, 29 Mart 2024 09:26:37 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %40,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,4 artışla 19.797 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 15,9 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 17,8 milyon $’a kıyasla 18,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 2.381 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.207 mt’a kıyasla 3.531 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.811 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.