ABD’nin çekme tel ihracatı Şubat ayında %7,9 arttı

Pazartesi, 29 Nisan 2024 09:43:46 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %7,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,9 artışla 8.188 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 18,9 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 22,3 milyon $’a kıyasla 21,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 2.811 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 2.734 mt’a kıyasla 3.305 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 3.208 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.