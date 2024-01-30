ABD’nin çekme tel ihracatı Kasım ayında %10,6 arttı

Salı, 30 Ocak 2024 09:19:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %10,6 artış ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %2,9 düşüşle 7.061 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 17,3 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 18,2 milyon $’a kıyasla 18,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 2.916 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 2.763 mt’a kıyasla 2.859 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.798 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.