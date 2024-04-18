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ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Şubat ayında %38,9 geriledi

Perşembe, 18 Nisan 2024 09:57:12 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %38,9 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %0,8 düşüşle 56.870 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 118,1 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 74,9 milyon $’a kıyasla 71 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 32.009 mt’a ve geçtiğimiz yılının aynı ayında kaydedilen 28.729 mt’a kıyasla 30.062 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.213 mt ile Japonya, 5.469 mt ile Meksika, 2.369 mt ile Çin ve 1.795 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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