ABD’nin takım çeliği ihracatı Mayıs ayında %7,4 arttı

Salı, 02 Ağustos 2022 09:09:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %7,4 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %14,2 artışla 7.943 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 14,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 10,3 milyon $’a kıyasla 16 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 4.149 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 6.501 mt’a kıyasla 4.561 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.971 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.