﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin takım çeliği ihracatı Mart’ta aylık %31,1 geriledi

Pazartesi, 03 Haziran 2024 11:43:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin takım çeliği ihracatı, bir önceki aya kıyasla %31,1 ve yıllık %39,6 düşüşle 5.958 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 15.9 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 19,3 milyon $’a kıyasla 12,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 5.184 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 6.533 mt’a kıyasla 4.687 mt ile Meksika oldu. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Mart’ta aylık %3,5 geriledi

31 May | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı Mart’ta aylık %221,2 yükseldi

31 May | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı Mart’ta aylık %18,9 yükseldi

29 May | Çelik Haberler

ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Mart’ta aylık %8,5 artış gösterdi

29 May | Çelik Haberler

ABD’nin mekanik boru ihracatı Mart’ta aylık %9,1 arttı

28 May | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı Mart’ta aylık %15,4 yükseldi

28 May | Çelik Haberler

ABD’nin ticari profil ihracatı Mart’ta aylık %16,3 artış gösterdi

23 May | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı Mart’ta aylık %7,1 geriledi

22 May | Çelik Haberler

Kanadalı çelik üreticileri Çin’den ithalattaki artışa karşı daha sert önlemler alınmasını istiyor

20 May | Çelik Haberler

ABD’nin slab ithalatı Mart’ta aylık %21,9 düşüş gösterdi

20 May | Çelik Haberler