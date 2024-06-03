ABD’nin takım çeliği ihracatı Mart’ta aylık %31,1 geriledi

Pazartesi, 03 Haziran 2024 11:43:00 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin takım çeliği ihracatı, bir önceki aya kıyasla %31,1 ve yıllık %39,6 düşüşle 5.958 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 15.9 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 19,3 milyon $’a kıyasla 12,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 5.184 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 6.533 mt’a kıyasla 4.687 mt ile Meksika oldu. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.