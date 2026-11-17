ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla %0,7 düşüş ve yıllık bazda %54,9 artışla 2,19 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 2,1 milyar $'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 1,6 milyar $'a kıyasla 2,2 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD'nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 471.877 mt ile Güney Kore, 316.925 mt ile Brezilya, 242.283 mt ile Meksika ve 232.013 mt ile Kanada oldu.

Ürün gruplarına göre Eylül ayında yarı mamul ithalatı, Ağustos ayında kaydedilen 720.240 mt'a kıyasla düşüş ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 329.750 mt'a kıyasla artışla 669.613 mt oldu. Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı, Ağustos ayında kaydedilen 587.908 mt'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 488.447 mt'a kıyasla artışla 611.218 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Ağustos ayında kaydedilen 431.548 mt'a kıyasla düşüş ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 233.365 mt'a kıyasla artışla 403.955 mt olurken, boru ithalatı ise Ağustos ayında kaydedilen 390.270 mt'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 300.976 mt'a kıyasla artışla 433.397 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü verilerine göre ithalatın ABD çelik piyasasındaki payının Eylül ayında %18 ve bu yılın ilk dokuz ayında %16 olduğu tahmin ediliyor.