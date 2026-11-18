ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %7,8 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %9,7 düşerek 94.689 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 158,1 milyon $'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 154,9 milyon $'a kıyasla 147,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 64.579 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 55.317 mt'a kıyasla 61.943 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı, 32.288 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.