ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin hurda ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %14,1 düşüş ve yıllık %7,1 artışla 937.970 mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında ABD'nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %18,6 ve yıllık %22,6 düşüşle 255.480 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye'yi 179.875 mt ile Meksika, 84.338 mt ile Vietnam ve 76.314 mt ile Kanada takip etti.

Bu ihracatın değeri Ağustos ayında kaydedilen 572,07 milyon $'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 411,61 milyon $'a kıyasla 513,65 milyon $ oldu.