ABD'li üreticilerin çelik sevkiyatları 2026'nın Eylül ayında aylık %2,1 geriledi

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI), ABD'li çelik tesislerinden 2026'nın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 7.457.561 mt'a kıyasla %2,1 düşüşle ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 7.286.994 mt'a kıyasla %0,2 artışla 7.300.666 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.
Ocak-Eylül döneminde ise 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 62.353.302 mt'a kıyasla %4,8 artışla 65.330.729 mt sevkiyat gerçekleştirildi.
2026'nın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatları %10 ve sıcak haddelenmiş sac ve şerit sevkiyatları %8 artarken, soğuk haddelenmiş sac ve şerit sevkiyatları %0,6 geriledi.