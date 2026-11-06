 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD'li...

ABD'li üreticilerin çelik sevkiyatları 2026'nın Eylül ayında aylık %2,1 geriledi

Cuma, 06 Kasım 2026 10:20:52 (GMT+3)   |   San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI), ABD'li çelik tesislerinden 2026'nın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 7.457.561 mt'a kıyasla %2,1 düşüşle ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 7.286.994 mt'a kıyasla %0,2 artışla 7.300.666 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Ocak-Eylül döneminde ise 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 62.353.302 mt'a kıyasla %4,8 artışla 65.330.729 mt sevkiyat gerçekleştirildi.

2026'nın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatları %10 ve sıcak haddelenmiş sac ve şerit sevkiyatları %8 artarken, soğuk haddelenmiş sac ve şerit sevkiyatları %0,6 geriledi.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Benzer Haber ve Analizler

ABD'nin çekme tel ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %7,3 arttı

28 Eki | Çelik Haberler

ABD'nin teneke levha ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %10,9 geriledi

28 Eki | Çelik Haberler

ABD'nin rulo levha ithalatı 2026'nın Ağustos ayında aylık %66,6 artış kaydetti

28 Eki | Çelik Haberler

ABD'nin teneke levha ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %11,8 düştü

27 Eki | Çelik Haberler

ABD'nin yapısal boru ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %23 azaldı

27 Eki | Çelik Haberler

ABD'nin standart boru ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %14,7 yükseldi

26 Eki | Çelik Haberler

ABD'nin inşaat demiri ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %20,9 düştü

23 Eki | Çelik Haberler

ABD'nin OCTG boru ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %13,4 azaldı

23 Eki | Çelik Haberler

ABD'nin hat borusu ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %1 yükseldi

22 Eki | Çelik Haberler

ABD'nin inşaat demiri ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %45,5 düştü

22 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis