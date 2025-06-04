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ABD’nin takım çeliği ihracatı Mart ayında aylık %38,5 yükseldi

Çarşamba, 04 Haziran 2025 09:50:49 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin takım çeliği ihracatı Mart ayında bir önceki aya kıyasla %38,5 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %20,6 düşüşle 7.184 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 11,4 milyon $’a ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 12,8 milyon $’a kıyasla 15,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 3.744 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 4.687 mt’a kıyasla 5.367 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.550 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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