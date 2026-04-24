ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2026’nın Şubat ayında %2,2 arttı

Cuma, 24 Nisan 2026 12:05:17 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin inşaat demiri ithalatı bir önceki aya kıyasla %2,2 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %126 artışla 104.268 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 56,86 milyon $’a ve 2025’in Şubat ayında kaydedilen 30,77 milyon $’a kıyasla 56,65 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 9.225 mt’a kıyasla 66.498 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi 26.213 mt ile Türkiye, 3.844 mt ile İspanya, 3.226 mt ile Portekiz ve 2.947 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti.


