ABD’nin OCTG boru ihracatı 2026’nın Şubat ayında %13,2 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin OCTG boru ihracatı bir önceki aya kıyasla %13,2 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %38,8 düşüşle 11.920 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 31,16 milyon $’a ve 2025’in Şubat ayında kaydedilen 33,74 milyon $’a kıyasla 26,99 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 9.216 mt’a ve 2025’in Şubat ayında kaydedilen 16.221 mt’a kıyasla 8.234 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.706 mt ile Meksika takip etti.