ABD’nin OCTG boru ihracatı 2026’nın Şubat ayında %13,2 düşüş kaydetti

Cuma, 24 Nisan 2026 11:41:31 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin OCTG boru ihracatı bir önceki aya kıyasla %13,2 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %38,8 düşüşle 11.920 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 31,16 milyon $’a ve 2025’in Şubat ayında kaydedilen 33,74 milyon $’a kıyasla 26,99 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 9.216 mt’a ve 2025’in Şubat ayında kaydedilen 16.221 mt’a kıyasla 8.234 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.706 mt ile Meksika takip etti.


Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2026’nın Şubat ayında %24,6 artış gösterdi

22 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2026’nın Ocak ayında %38,7 arttı

30 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2026’nın Ocak ayında %9 artış kaydetti

27 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2026’nın Ocak ayında %30,7 arttı

26 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2026’nın Ocak ayında %35,8 geriledi

25 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2026’nın Ocak ayında %23,4 arttı

24 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Aralık ayında %18 geriledi

10 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2025’in Aralık ayında değişmedi

09 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2025’in Aralık ayında %11,8 geriledi

06 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Aralık ayında %44,1 arttı

05 Mar | Çelik Haberler

