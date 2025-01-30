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ABD’nin takım çeliği ihracatı Kasım’da %6,4 düşüş kaydetti

Perşembe, 30 Ocak 2025 09:48:51 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %6,4 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %26,3 düşüşle 5.417 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 12,1 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 15,3 milyon $’a kıyasla 11,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 4.024 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 5.007 mt’a kıyasla 4.080 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 971 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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