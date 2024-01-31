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ABD’nin takım çeliği ihracatı Kasım ayında %22,6 düştü

Çarşamba, 31 Ocak 2024 09:00:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %22,6 ve 2022’nin aynı ayına kıyasla %0,2 düşüşle 6.842 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 17,8 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 14 milyon $’a kıyasla 15,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 5.631 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 5.113 mt’a kıyasla 5.008 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.582 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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