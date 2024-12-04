ABD’nin takım çeliği ihracatı Eylül’de %4,2 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %4,2 artış ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %11,9 düşüşle 8.366 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 16,5 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 17,9 milyon $’a kıyasla 16,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 6.645 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 6.098 mt’a kıyasla 7.029 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.100 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.