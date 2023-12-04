ABD’nin takım çeliği ihracatı Eylül ayında %23,9 arttı

Pazartesi, 04 Aralık 2023 09:21:23 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %23,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,8 artışla 9.361 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 16,2 milyon $’a ve 2022 yılının Eylül ayında kaydedilen 17,3 milyon $’a kıyasla 17,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 5.783 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 3.378 mt’a kıyasla 6.099 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.457 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.