ABD’nin takım çeliği ihracatı Ekim ayında %5,5 düştü

Çarşamba, 10 Ocak 2024 09:16:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %5,5 ve 2022’nin aynı ayına kıyasla %20,8 düşüşle 8.842 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 17,9 milyon $’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 14,8 milyon $’a kıyasla 17,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 6.099 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 5.066 mt’a kıyasla 5.631 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.591 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.